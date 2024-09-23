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Царьград

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Съевший сердце каннибал из Волгограда вернулся из зоны спецоперации на родину

Съевший сердце каннибал из Волгограда вернулся из зоны спецоперации на родину

Волгоградский каннибал-сердцеед вернулся в родное село после участия в спецоперации.Каннибал Малышев совершил серию убийств, зажарил и съел сердце одной из своих жертв.

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