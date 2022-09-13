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ВГА Харьковской области: учителя из России не работали на освобожденной части региона

ВГА Харьковской области: учителя из России не работали на освобожденной части региона

Педагоги из Российской Федерации не работали на освобожденной части Харьковской области. На это, как передает РИА Новости, указала региональная военно-гражданская администрация.

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