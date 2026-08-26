Cardano начала формальный пересмотр CIP-0197 — опциональной ZK-защиты кошельков от квантовых угроз

Сеть Cardano запустила формальный пересмотр предложения CIP-0197, нацеленного на добавление опционального слоя постквантовой защиты кошельков через подход на основе доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge).
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