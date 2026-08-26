MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Cardano начала формальный пересмотр CIP-0197 — опциональной ZK-защиты кошельков от квантовых угроз

Cardano начала формальный пересмотр CIP-0197 — опциональной ZK-защиты кошельков от квантовых угроз

Сеть Cardano запустила формальный пересмотр предложения CIP-0197, нацеленного на добавление опционального слоя постквантовой защиты кошельков через подход на основе доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии