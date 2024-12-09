Клиенты не пострадают при отзыве лицензии у страховщика

Система гарантирования, которая защищает права застрахованных граждан и дает им право рассчитывать на денежную компенсацию в случае отзыва лицензии у страховщика, может заработать в 2027 году — не менее двух лет потребуется на то, чтобы подготовиться к ее введению и принять все необходимые нормативно-правовые акты.