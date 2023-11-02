Кино: «Бесконечно скучаю по Москве»: Чем занимается в Эстонии уехавшая из Москвы звезда сериала «Екатерина» Юлия Ауг и почему боится навредить дочери

Актриса всегда привлекала к себе внимание собственной неоднозначностью и многогранностью. Она – актриса, сценарист и режиссёр, на счету которой множество сыгранных ролей в кино и сериалах, а ещё – собственные постановки в театре и снятые музыкальные клипы.
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