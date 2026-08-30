Школьный рацион не соответствует нормам качества

Почти 60% рациона бесплатного питания в российских школах не соответствует нормам качества — в меню не хватает мяса, рыбы, творога и фруктов, при этом нормы по сахару превышены более чем на 50%.
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