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Аргументы недели

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Школьный рацион не соответствует нормам качества

Школьный рацион не соответствует нормам качества

Почти 60% рациона бесплатного питания в российских школах не соответствует нормам качества — в меню не хватает мяса, рыбы, творога и фруктов, при этом нормы по сахару превышены более чем на 50%.

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