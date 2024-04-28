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Российские РСЗО сметают ураганным огнём позиции врага

Российские РСЗО сметают ураганным огнём позиции врага

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МОРФ) пишет, что подразделения реактивных систем залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса оперативно-тактической группы войск ВС ФР «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.

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