Сатановский: Наполеону же никто диплома императора, а Путину президента не выдавал. И ничего. Всё у людей получилось...

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В Питере пресечена деятельность организованной группы по проведению фиктовной вакцинации от коронавируса.

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Сергей Кириченко
Я считаю, что их надо судить по статье "Диверсия" в пользу иностранного государства.
Александр Иванов
Просто судить по уголовным статьям пособники убийц с полной конфискацией имущества всей семьи и родственников, срок начиная с 20 лет!!
gln0754 Семина
Да я тоже считаю это оправданное сокращение численности населения,настоящая диверсия, судить нужно Предательство или Диверсия. Слишком воли много дали,тем самым медикам,они наверное первые купили,сами заболевают и трендят, что не помогает вакцина. А население водиться на этой информации. Хотя не всех относить можно.

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