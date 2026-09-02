Современная сказка Как барин овцу купил читать онлайн

Аркадий Штольц, владелец модного ресторана в Москве, мечтает о настоящем деревенском мясе. Он едет в глухую деревню к фермеру Фёдору, но вместо простой покупки попадает в череду испытаний: овцу нужно угадать с закрытыми глазами, перепрыгнуть ручей с ней на плечах и даже выманить у хозяина обманом.
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