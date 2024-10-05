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Дети бойцов СВО поступают в лучшие вузы вне конкурса. Как они учатся и что об этом думают преподаватели и студенты?

Дети бойцов СВО поступают в лучшие вузы вне конкурса. Как они учатся и что об этом думают преподаватели и студенты?

Конкуренция за бюджетные места в российских вузах с каждым годом все обостряется. Ситуация для абитуриентов снова осложнилась с введением для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей квоты, позволяющей им поступать в любой вуз без конкурса.

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