Строительство Сталин-Центра

О текущем ходе работ по строительству Сталин-Центра в Нижегородской областиа.Руководитель Борского местного отделения НРО КПРФ Зоров Алексей Юрьевич предоставил видеоотчет о проделанной работе по строительству СТАЛИН-ЦЕНТРА в городе Бор Нижегородской области.
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