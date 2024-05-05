Русские самолёты не падают - Запад в печали

ИК

Иосиф Калинин

А раньше "импортозамещать" и "активно работать" нельзя было? Наша авиапромышленность была развалена еще при Ельцине. И вот, четверть века спустя началось какое-то шевеление по ее восстановлению. Спасибо санкциям! Чисто российский менталитет: пока гром не грянет мужик не перекрестится.