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Русские самолёты не падают - Запад в печали

Русские самолёты не падают - Запад в печали

На Западе расстраиваются из-за того, что санкции против России не смогли обрушить отрасль авиаперевозок.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
А раньше &quot;импортозамещать&quot; и &quot;активно работать&quot; нельзя было? Наша авиапромышленность была развалена еще при Ельцине. И вот, четверть века спустя началось какое-то шевеление по ее восстановлению. Спасибо санкциям!  Чисто российский менталитет: пока гром не грянет мужик не перекрестится.
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1 час.

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