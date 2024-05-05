На Западе расстраиваются из-за того, что санкции против России не смогли обрушить отрасль авиаперевозок.
Русские самолёты не падают - Запад в печали
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
А раньше "импортозамещать" и "активно работать" нельзя было? Наша авиапромышленность была развалена еще при Ельцине. И вот, четверть века спустя началось какое-то шевеление по ее восстановлению. Спасибо санкциям! Чисто российский менталитет: пока гром не грянет мужик не перекрестится.
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1 час.
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