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3+ гола было в 15 из 16 последних домашних матчей «Реала» в ЛЧ. 1.40 – продление тренда с «Интером»

«Реал» и «Интер» встретятся в рамках общего этапа Лиги чемпионов. В 15 из 16 последних домашних матчей мадридцев в ЛЧ было забито минимум 3 мяча.

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