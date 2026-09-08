3+ гола было в 15 из 16 последних домашних матчей «Реала» в ЛЧ. 1.40 – продление тренда с «Интером»

«Реал» и «Интер» встретятся в рамках общего этапа Лиги чемпионов. В 15 из 16 последних домашних матчей мадридцев в ЛЧ было забито минимум 3 мяча.
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