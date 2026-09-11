Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Пассажиры из Западного Дегунина в дни фестиваля бесплатно провезут велосипеды в электричках

Пассажиры пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) смогут бесплатно провозить велосипеды в дни проведения Московского осеннего велофестиваля и в связи с переносом детского велофестиваля.

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