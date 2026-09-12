Геронтолог Коршун: стратегия долголетия строится на повседневных привычках

Универсальной таблетки, которая гарантирует молодость и долгую жизнь, пока не существует. Но современная медицина знает целый комплекс подходов, которые могут поддерживать функциональность человека и снижать риски возрастных заболеваний, заявила доктор медицинских наук Елена Коршун.