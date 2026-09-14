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FiNE NEWS

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Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

С 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка российского газа в Армению в связи с проведением планового ремонта магистрального газопровода.

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