Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

С 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка российского газа в Армению в связи с проведением планового ремонта магистрального газопровода.
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А может быть не профилактика а долгий ремонт!!!?