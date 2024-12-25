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В Екатеринбурге учителя могут надеяться на повышение зарплаты

В Екатеринбурге учителя могут надеяться на повышение зарплаты

В городе поднимут заработную плату и педагогам дополнительного образования.В образовательных учреждениях Екатеринбурга активно работают над решением проблемы нехватки педагогических кадров, используя различные профориентационные методы и программы.

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