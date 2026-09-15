⚙️ В Черноморском районе мужчина обокрал склад с бензогенераторами и инструментами почти на 200 тысяч рублей 46-летний местный житель накануне пас скот рядом со складом.
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