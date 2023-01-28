Мостовой о Малкоме: «В РПЛ он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Это будет непросто»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Малкома из «Зенита» в «ПСЖ». «Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать.