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Мостовой о Малкоме: «В РПЛ он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Это будет непросто»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Малкома из «Зенита» в «ПСЖ». «Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать.

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