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Медведев: создание равноправных ценностей в мире является миссией России

Медведев: создание равноправных ценностей в мире является миссией России

Миру нужна система равноправных ценностей, и ее создание является миссией России, в мире является исторической миссией России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 сентября на совещании с секретарями региональных отделений партии.

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