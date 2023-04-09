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После обысков силовиками бары на Думской остались закрытыми

После обысков силовиками бары на Думской остались закрытыми

Рейд правоохранителей оставил после себя лишь опечатанные двери. Двери баров и других заведений на улицах Ломоносова и Думская в Санкт-Петербурге остались закрытыми.

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