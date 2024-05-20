По заявлению депутата Алтухова, атаки ВСУ на Кубань "не имеют военного значения"

Такое мнение парламентарий выразил в беседе с журналистами.Депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил, что атаки БПЛА на Краснодарский край со стороны ВСУ, которые участились за последнее время, не имеют какого-либо военного значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии