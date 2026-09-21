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Лежали в форме: боевики ВСУ при бегстве из Константиновки бросали своих погибших

Лежали в форме: боевики ВСУ при бегстве из Константиновки бросали своих погибших

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Украинские боевики при бегстве из Константиновки в Донецкой Народной Республики бросали тела погибших сослуживцев.

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