Отряд 731 и закон: злостное неповиновение Императору Сиро Исии с подчиненными в лаборатории отряда 731Самое интересное в теме японских военных преступлен.
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