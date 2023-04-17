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Отчаянная гонщица снесла забор у Дома культуры в Уссурийске

Отчаянная гонщица снесла забор у Дома культуры в Уссурийске

День светлой Пасхи отличился курьезным ДТП в районе Доброполья Уссурийска. В результате крутых виражей в исполнении автоледи забора лишился местный Дом культуры "Родина", сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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