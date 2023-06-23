Что следует за решением КС о роспуске партии «Шор»? Ответ министра юстиции

Решение Конституционного суда (КС) объявить партию «Шор» вне закона является первым в Республике Молдова и свидетельствует о том, что несоблюдение условий, особенно предусмотренных Конституцией, недопустимо в функционировании политической стороны.
Решение Конституционного суда (КС) объявить партию «Шор» вне закона является первым в Республике Молдова и свидетельствует о том, что несоблюдение условий, особенно предусмотренных Конституцией, недопустимо в функционировании политической стороны.
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