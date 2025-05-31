Samsung проиграла патентный спор разработчику технологий разблокировки устройств

В США окружной суд вынес вердикт в патентном споре между Samsung и японской компанией Maxell, разработчиком методов разблокировки устройств, обработки информации, сетевого взаимодействия и воспроизведения изображений и видео.
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