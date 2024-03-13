Благодаря приметам и поверьям на 14 марта можно понять, каким будет лето ClickioС древних времен люди прибегали к приметам и поверьям, чтобы предсказать погоду и урожай, а также узнать многое другое о своем будущем.
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