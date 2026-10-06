Отбившийся от медведя в Иркутской области рыбак ждёт эвакуации санавиацией

В Иркутской области, в районе деревни Чинонга, произошло нападение медведя на 81-летнего рыбака. Мужчина получил серьёзные травмы лица и тела, но сумел отбиться от хищника и вернуться в лодку.
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