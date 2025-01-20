Цены растут быстрее пенсий: Эксперт при Госдуме предложил внеплановую прибавку к выплатам

В России цены растут быстрее пенсий, и прошедшая индексация недостаточно сократила разрыв. Эксперт при одном из комитетов Госдумы Валерий Тумин предложил сделать дополнительную прибавку к ежемесячным выплатам и определил её приблизительный размер.