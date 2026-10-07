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Регионы России

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Oppo представила Find X10 Pro Max с процессором Dimensity 9600 Pro

Oppo представила Find X10 Pro Max с процессором Dimensity 9600 Pro

Oppo анонсировала в Китае новый смартфон Find X10 Pro Max, который станет одним из первых устройств, оснащённых процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro, произведённым по 2-нм технологическому процессу.

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