Семиместный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro подорожал на 46%: что с ценой

Кроссовер стал дороже на 1,08 млн рублей (или 46%) с момента премьеры в РФ в 2021 году. Базовая комплектация Dreamline по прайс-листам на официальном сайте Chery стоит 3,43 млн рублей, а комплектация Ultimate оценивается в 3,55 млн.