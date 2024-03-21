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За рулем

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Семиместный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro подорожал на 46%: что с ценой

Семиместный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro подорожал на 46%: что с ценой

Кроссовер стал дороже на 1,08 млн рублей (или 46%) с момента премьеры в РФ в 2021 году. Базовая комплектация Dreamline по прайс-листам на официальном сайте Chery стоит 3,43 млн рублей, а комплектация Ultimate оценивается в 3,55 млн.

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