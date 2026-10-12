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Регионы России

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Опасения на Украине: противостояние Зеленского и Трампа может привести к серьёзным последствиям

Опасения на Украине: противостояние Зеленского и Трампа может привести к серьёзным последствиям

В Украине растут опасения, что противостояние главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может обернуться для страны серьёзными последствиями, сообщил корреспондент телекапала Welt в Киеве Кристофф Ваннер.

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