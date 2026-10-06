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ГТРК Татарстан

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В школе села Ивановка в Татарстане в рамках нацпроекта открыли агротехнологический кабинет

Агротехнологический кабинет открыли в школе села Ивановка Лениногорского района Татарстана. Проект реализовали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации района.

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