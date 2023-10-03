15 нелегалов из Узбекистана выявили в Алматы

15 иностранцев незаконно трудились в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции южной столицы, нелегалов выявили в ходе республиканского ОПМ "Нелегал", проводимого с 2 по 8 октября.
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