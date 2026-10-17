❗️🗺В первой половине октября 2026 года ВС Великобритании провели военные учения, направленные на отработку гипотетического восстановления контроля над Фолклендскими островами в случае прорыва на острова подразделений ВС Аргентины.
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