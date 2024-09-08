Глава ведомства поручил доложить о расследовании обстоятельств отравления граждан пищевой продукцией на избирательных участках в Санкт-Петербурге

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу в связи с отравлением граждан пищевой продукцией на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.