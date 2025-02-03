Министр по делам молодежи Якутии тяжело ранен на СВО

Тяжелое ранение во время боевой операции на СВО получил министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков 3 февраля в своем Telegram-канале.
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