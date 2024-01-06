Челябинцев предупредили об изменении погоды в ближайшие часы

В МЧС сообщают о приближении неблагоприятных метеоусловий.На Южный Урал идут рождественские морозы. В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о неблагоприятных погодных явлениях, которые придут в некоторые территории региона 7 января 2024 года.