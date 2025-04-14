Украинские боевики нанесли значительный урон гражданским и муниципальным объектам и зданиям. О каком перемирии идёт речь?Стало известно о том, что украинская армия вновь обстреляла американскими ракетами "Хаймарс" район Донецка.
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