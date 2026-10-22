Отметим, что в 2023-ем и 2024-ом она занимала 9 место, в 2025-ом - 15 место.ОЭЗ ППТ «Узловая» вошла в десятку рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.
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