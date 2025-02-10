Сам себе мастер
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Сам себе мастер

162 282 подписчика

Фонтан из бетона своими руками – оригинальное украшение садового ландшафта

Фонтан из бетона своими руками – оригинальное украшение садового ландшафта

Фонтан – это не только эффектное украшение приусадебного участка и яркий акцент его ландшафтного дизайна, но и место для комфортного, расслабляющего отдыха.

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Комментарии
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W
Walery
Насос... на глубине в бассейне...?
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