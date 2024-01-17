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В Славянске будут судить 51-летнего мужчину, пытавшегося задушить веревкой 19-летнюю девушку

В Славянске будут судить 51-летнего мужчину, пытавшегося задушить веревкой 19-летнюю девушку

В Славянске будут судить 51-летнего мужчину, пытавшегося задушить веревкой 19-летнюю девушкуСлавянским отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела против 51-летнего мужчины.

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