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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

США тайно отправили Украине ракетные системы большой дальности

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 1 миллиард долларов – и сообщил, что ранее в этом месяце Пентагон тайно отправил Киеву спорные ракетные системы большой дальности, способные нанести удар глубоко в тылу России.

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