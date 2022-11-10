MOTELBLVCK - Пепельница

Моё сердце - это пепельница Я прошу, меня докури Это не жизнь, бл*дь - это виселица Когда горишь изнутри Моё сердце - это пепельница Я прошу, меня докури Это не жизнь, бл*дь - это виселица Когда горишь изнутри Ты рождён и уже отброс Ты не более одинокий, чем сотни звёзд Это всё ложь, я в твоём сердце гость Я посмеюсь, так по*уй - прямо до слёз (аж до слёз) Я стряхну всю грязь и притворюсь, что было больно Так больно, что продал сердце за гроши С каждой новой дорогой находил мечты Я снова ты? Я снова ты Я не кричу, я не боюсь Что останусь здесь один Моё сердце - это пепельница Я прошу, меня докури Это не жизнь, бл*дь - это виселица Когда горишь изнутри Ты не бракован, ты просто послан на*уй И любимый цвет из глаз - это только красный Мёртв внутри, но меня лечит дым Не вижу вас, дай уйти одним Я не прошу, меня вернуть Только в аду найду свой путь Моё сердце - это пепельница Я прошу, меня докури Это не жизнь, бл*дь - это виселица Когда горишь изнутри Когда горишь изнутри Когда горишь изнутри MOTELBLVCK: vk: https://vk.