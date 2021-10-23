В ноябре остановят один из газопроводов в Европу

С ноября поставки газа в Испанию из Алжира через Марокко остановятся. С этого месяца заканчивается действие транзитного контракта по газопроводу Магриб — Европа (GME), и, судя по данным испанского оператора, Алжир продлевать соглашение не намерен.
С ноября поставки газа в Испанию из Алжира через Марокко остановятся. С этого месяца заканчивается действие транзитного контракта по газопроводу Магриб — Европа (GME), и, судя по данным испанского оператора, Алжир продлевать соглашение не намерен.
Свежие комментарии