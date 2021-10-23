Berg PRESS

360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Идет война. Методы 1939 года. Как было с Польшей. Правда, чего ради эта тетка распалилась. Шла бы куда до этого всю ж...НАТО стягивает во...
  • mullonen
    Наивная... Женских романов начиталась?Девушка Саакашвил...
  • Юрий Лейкин
    Город-Герой Ленинград..., куда же мы его дели!? А , нет его. Можно называть Санкт- Петербург городом -героем? Нет. ...Историографы расс...

В ноябре остановят один из газопроводов в Европу

В ноябре остановят один из газопроводов в Европу

С ноября поставки газа в Испанию из Алжира через Марокко остановятся. С этого месяца заканчивается действие транзитного контракта по газопроводу Магриб — Европа (GME), и, судя по данным испанского оператора, Алжир продлевать соглашение не намерен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх