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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс о спортивном долголетии Джеймса: «Большинство людей не стали бы делать то, что делает Леброн за пределами площадки»

По мнению специалиста, ключевым фактором является усердная работа, которую 39-летний форвард «Лейкерс» проделывает для поддержания формы и восстановления.

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