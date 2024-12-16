Корни "Орешника"

15,5 тыс прочтений Вчера Военный ученый-практик Валерий Половинкин о рождении в ходе СВО нового оружия О реальных возможностях комплекса "Орешник", которые на Западе еще не до конца осознали, в интервью обозревателю "Российской газеты" рассказал заслуженный деятель науки РФ Валерий Половинкин.