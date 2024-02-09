Фантастическая четверка. За кого россияне будут голосовать на выборах президента

К выборам президента допустили Владимира Путина и трех кандидатов от парламентских партий 8 февраля после заседания ЦИК официально определились кандидаты, которые будут бороться за пост президента России на выборах 15-17 марта 2024 года.
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