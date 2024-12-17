Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Наконец-то абхазы посмотрели в нужную сторону и нашли таки одну из причин своего нынешнего кризиса. И в нём винова...Всё жгут, а заодн...
  • Александр Ширай
    Считать деньги в чужом кармане не опираясь на факты - занятие неблагодарное.Миллиарды Асада
  • Walery
    Народ... Абхазы... зачем ломаете майнинговые фермы олигархам... отбирайте у них деньги - биткоины!Всё жгут, а заодн...

Пилот раскрыл смысл звука «дзинь», который пассажиры слышат несколько раз во время любого полета

Пилот раскрыл смысл звука «дзинь», который пассажиры слышат несколько раз во время любого полета

Вы когда-нибудь задумывались, что это за звук «динь», который раздается в салоне самолета во время полета , заставляя некоторых встревоженных пассажиров внезапно оглядываться и проверять, все ли в порядке? Пилот Стив Шейбнер пояснил его смысл — речь идет о сигнале, предназначенном только для экипажа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх