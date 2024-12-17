Пилот раскрыл смысл звука «дзинь», который пассажиры слышат несколько раз во время любого полета

Вы когда-нибудь задумывались, что это за звук «динь», который раздается в салоне самолета во время полета , заставляя некоторых встревоженных пассажиров внезапно оглядываться и проверять, все ли в порядке? Пилот Стив Шейбнер пояснил его смысл — речь идет о сигнале, предназначенном только для экипажа.
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